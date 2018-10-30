Лазаренко не надав згоди на закриття проваджень щодо нього за строком давності

"Закриття за строками давності здійснюється судом. Клопотання до суду направляється прокурором, якщо підозрюваний не заперечує проти цього. Такої згоди від підозрюваного на теперішній час не має", - сказали у прокуратурі.



У Генпрокуратурі наголосили, що йдеться про закриття кримінальних проваджень щодо Лазаренка, в яких він підозрюється у заволодінні державним майном та інших корупційних злочинах, винятково з підстав закінчення строків давності притягнення до відповідальності.



Як раніше повідомляв УНН, кримінальне провадження щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка зупинене, але наразі вживаються заходи для ознайомлення його з оновленою підозрою й вимогами процедури спеціального судочинства.



Нещодавно Генеральний прокурор заявив, що США цього року мають повернути 170 млн дол. конфіскованих коштів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.



Нагадаємо, раніше у ГПУ повідомляли, що очікують на рішення суду у цивільній справі щодо Лазаренка до кінця 2017 року.



У 2016 році у ГПУ також заявляли, що Україна сподівається отримати 280 млн доларів, які незаконно вивів за кордон екс-прем'єр-міністр Павло Лазаренко.