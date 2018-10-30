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Лазаренко не надав згоди на закриття проваджень щодо нього за строком давності

Лазаренко не надав згоди на закриття проваджень щодо нього за строком давності

Київ • УНН

 • 15609 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України ще не отримала від колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка клопотання про закриття за строком давності кримінальних проваджень щодо нього, у яких він підозрюється у заволодінні держмайном та інших корупційних злочинах. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі.

"Закриття за строками давності здійснюється судом. Клопотання до суду направляється прокурором, якщо підозрюваний не заперечує проти цього. Такої згоди від підозрюваного на теперішній час не має", - сказали у прокуратурі.

У Генпрокуратурі наголосили, що йдеться про закриття кримінальних проваджень щодо Лазаренка, в яких він підозрюється у заволодінні державним майном та інших корупційних злочинах, винятково з підстав закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

Як раніше повідомляв УНН, кримінальне провадження щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка зупинене, але наразі вживаються заходи для ознайомлення його з оновленою підозрою й вимогами процедури спеціального судочинства. 

Нещодавно Генеральний прокурор заявив, що США цього року мають повернути 170 млн дол. конфіскованих коштів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. 

Нагадаємо, раніше у ГПУ повідомляли, що очікують на рішення суду у цивільній справі щодо Лазаренка до кінця 2017 року.

У 2016 році у ГПУ також заявляли, що Україна сподівається отримати 280 млн доларів, які незаконно вивів за кордон екс-прем'єр-міністр Павло Лазаренко. 

Українські Національні Новини

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