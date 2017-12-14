Справа проти Лазаренка зупинена, розглядається можливість заочного слідства – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кримінальне провадження щодо колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка зупинене, але наразі вживаються заходи для ознайомлення його з оновленою підозрою й вимогами процедури спеціального судочинства. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.
“Стосовно Лазаренка є кримінальне провадження. Воно зупинене за його розшуком. І відповідно зараз вживаються заходи з тим, щоби його ознайомити з оновленою підозрою, а також з вимогами законодавства щодо тієї ж самої процедури спеціального (заочного) судочинства”, — розповів Горбатюк.
Начальник Департаменту спецрозслідувань нагадав, що Лазаренко відбув покарання у США і вийшов у листопаді 2012 року. Потім близько року відбувалася міграційна процедура, яка завершилася.
“Хоча остаточно нам і не повідомлено США, чи надано йому притулок. І яке рішення було прийнято міграційним судом”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше у ГПУ повідомляли, що очікують на рішення суду у цивільній справі щодо Лазаренка до кінця 2017 року.