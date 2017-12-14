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Дело против Лазаренко остановлено, рассматривается возможность заочного следствия - ГПУ

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко остановлено, но сейчас принимаются меры для ознакомления его с обновленным подозрением и требованиями процедуры специального судопроизводства. Об этом сказал в эфире “112 Украина” начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

“Относительно Лазаренко есть уголовное производство. Оно остановлено по его розыску. И соответственно сейчас принимаются меры с тем, чтобы его ознакомить с обновленным подозрением, а также требованиям законодательства по той же самой процедуре специального (заочного) судопроизводства”, — рассказал Горбатюк.

Начальник Департамента спецрасследований напомнил, что Лазаренко отбыл наказание в США и вышел в ноябре 2012 года. Затем около года происходила миграционная процедура, которая завершилась.

“Хотя окончательно нам и не сообщено США, предоставлено ли ему убежище. И какое решение было принято миграционным судом”, — сказал он.

Напомним, ранее в ГПУ сообщали, что ожидают решения суда по гражданскому делу относительно Лазаренко до конца 2017 года.

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