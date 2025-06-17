Китай закликає громадян покинути Ізраїль через загострення конфлікту

Посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян негайно повернутися додому або покинути країну через наземні прикордонні переходи. У заяві йдеться, що ситуація із безпекою на тлі атак Ірану погіршується. Про це інформує видання The Times of Israel, передає УНН.

Наразі ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, цивільні об'єкти пошкоджено, а кількість жертв серед цивільного населення зростає, що ще більше погіршує ситуацію з безпекою - попередило посольство у сповіщеннях, які розсилали у WeChat.

Громадянам Китаю порекомендували покинути Ізраїль через сухопутний перехід на кордоні з Йорданією, оскільки повітряний простір країни залишається закритим.

Зі свого боку посольство Аргентини в Ізраїлі також нагадало своїм громадянам про можливість евакуації до Йорданії.

"Як відомо громадськості, аеропорт Бен-Гуріон закритий до подальшого повідомлення. Наразі можливі варіанти відправлення сушею: до Йорданії або Єгипту. Крім того, є можливість дістатися на поромі до Кіпру, хоча ця можливість поки що недоступна для широкої публіки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Армія оборони Ізраїлю звернулася до мешканців 3-го району іранської столиці з безпрецедентним попередженням про евакуацію. У заяві перською мовою було оголошено про плани Ізраїля завдати ударів по військовій інфраструктурі Ірану в цьому районі найближчим часом.

Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації