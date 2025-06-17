Китай призывает граждан покинуть Израиль из-за обострения конфликта
Киев • УНН
Посольство Китая рекомендует гражданам выехать из Израиля через наземные переходы. Аргентина также напоминает о возможности эвакуации на фоне израильско-иранского конфликта.
Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан немедленно вернуться домой или покинуть страну через наземные пограничные переходы. В заявлении говорится, что ситуация с безопасностью на фоне атак Ирана ухудшается. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает УНН.
В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а количество жертв среди гражданского населения растет, что еще больше ухудшает ситуацию с безопасностью
Гражданам Китая порекомендовали покинуть Израиль через сухопутный переход на границе с Иорданией, поскольку воздушное пространство страны остается закрытым.
Со своей стороны посольство Аргентины в Израиле также напомнило своим гражданам о возможности эвакуации в Иорданию.
"Как известно общественности, аэропорт Бен-Гурион закрыт до дальнейшего уведомления. В настоящее время возможны варианты отправки по суше: в Иорданию или Египет. Кроме того, есть возможность добраться на пароме до Кипра, хотя эта возможность пока что недоступна для широкой публики", - говорится в заявлении.
Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
Армия обороны Израиля обратилась к жителям 3-го района иранской столицы с беспрецедентным предупреждением об эвакуации. В заявлении на персидском языке было объявлено о планах Израиля нанести удары по военной инфраструктуре Ирана в этом районе в ближайшее время.
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