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Китай призывает граждан покинуть Израиль из-за обострения конфликта

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Посольство Китая рекомендует гражданам выехать из Израиля через наземные переходы. Аргентина также напоминает о возможности эвакуации на фоне израильско-иранского конфликта.

Китай призывает граждан покинуть Израиль из-за обострения конфликта

Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан немедленно вернуться домой или покинуть страну через наземные пограничные переходы. В заявлении говорится, что ситуация с безопасностью на фоне атак Ирана ухудшается. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает УНН.

В настоящее время израильско-иранский конфликт продолжает обостряться, гражданские объекты повреждены, а количество жертв среди гражданского населения растет, что еще больше ухудшает ситуацию с безопасностью

- предупредило посольство в оповещениях, которые рассылали в WeChat.

Гражданам Китая порекомендовали покинуть Израиль через сухопутный переход на границе с Иорданией, поскольку воздушное пространство страны остается закрытым.

Со своей стороны посольство Аргентины в Израиле также напомнило своим гражданам о возможности эвакуации в Иорданию.

"Как известно общественности, аэропорт Бен-Гурион закрыт до дальнейшего уведомления. В настоящее время возможны варианты отправки по суше: в Иорданию или Египет. Кроме того, есть возможность добраться на пароме до Кипра, хотя эта возможность пока что недоступна для широкой публики", - говорится в заявлении.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.  

Армия обороны Израиля обратилась к жителям 3-го района иранской столицы с беспрецедентным предупреждением об эвакуации. В заявлении на персидском языке было объявлено о планах Израиля нанести удары по военной инфраструктуре Ирана в этом районе в ближайшее время. 

Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации17.06.25, 02:33 • 1542 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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