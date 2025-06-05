Курс валют на 5 червня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4829 грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок. Уряд виділив кошти на кешбек за українські товари.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4829 грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,20 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,02 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,77-41,22 грн, євро за 47,65-47,10 грн, злотий за 11,45-10,80 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 47,40-47,55 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,54-41,57 грн/дол. та 47,36-47,38 грн/євро.
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Доповнення
Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки.