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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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06:46 • 1080 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

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Курс валют на 5 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4829 грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок. Уряд виділив кошти на кешбек за українські товари.

Курс валют на 5 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4829 грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,20 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,02 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,77-41,22 грн, євро за 47,65-47,10 грн, злотий за 11,45-10,80 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро - за 47,40-47,55 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,54-41,57 грн/дол. та 47,36-47,38 грн/євро.

        Мінфін України оприлюднив суму надходжень до держбюджету в травні05.06.25, 00:35 • 2726 переглядiв

        Доповнення

        Уряд ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
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