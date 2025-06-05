Курс валют на 5 июня: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4829 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек. Правительство выделило средства на кешбэк за украинские товары.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4829 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,20 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,02 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,77-41,22 грн, евро по 47,65-47,10 грн, злотый по 11,45-10,80 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45 грн, евро - по 47,40-47,55 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,54-41,57 грн/долл. и 47,36-47,38 грн/евро.
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Дополнение
Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по национальному кэшбеку и 200 млн грн для выплат по программе компенсаций стоимости украинской промышленной техники.