Курс валют на 25 листопада: долар та євро продовжують дорожчати
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 45,3541 грн, євро - 49,6060 грн. Долар подорожчав на 27 копійок, євро - на 15.
Станом на середу, 25 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,36 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 44,93 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,61. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 45,3541 грн (+27 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,6060 грн (+15 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,1164 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 45,05-45,68 грн, євро за 49,32-50,14 грн, злотий за 10,93-11,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 45,27-45,30 грн/дол. та 49,69-49,71 грн/євро.
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