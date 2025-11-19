Курс долара до гривні зріс на 2 копійки: НБУ оновив курс валют
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 19 листопада на рівні 42,09 гривні, що на 2 копійки більше, ніж попереднього дня. Курс євро залишився незмінним, склавши 48,79 гривні за одиницю.
Національний банк України встановив на середу, 19 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня залишилася на попередньому рівні - офіційний курс європейської валюти на середу складає 48,79 гривні за один євро, передає УНН.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,0924 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7914 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4934 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 41,85-42,27 грн, євро за 48,57-49,14 грн, злотий за 11,25 -11,85 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,08-42,11 грн/дол. та 48,82-48,84 грн/євро.
Нагадаємо
Ринок криптовалют пережив одну з найпомітніших корекцій цього року, біткоїн просів приблизно на 30% з початку жовтня. Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила причини падіння та окреслила очікування щодо подальшої поведінки ринку.
Планування бюджету на різдвяні свята12.11.25, 12:09 • 71515 переглядiв