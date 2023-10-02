Кулеба закликав ЄС активізувати роботу для передачі Україні заарештованих активів рф

Цитата

«Сьогодні я наголосив колегам на необхідності активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні. Ми знаємо, що є низка правових питань, які потребують вирішення. Але не має бути правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього існує політична воля. В межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить життя всім.

«І Україні, яка отримає додатковий ресурс, і ЄС, який нарешті знайде чітке правове рішення що робити з цими замороженими грошима... росії це теж полегшить життя, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді своїх заморожених грошей», - додав Кулеба.

Доповнення

Заморожені активи російського цб можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні.