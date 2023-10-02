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Кулеба закликав ЄС активізувати роботу для передачі Україні заарештованих активів рф

Кулеба закликав ЄС активізувати роботу для передачі Україні заарештованих активів рф

Київ • УНН

 • 165869 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні. Про це він сказав під час спільної пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні я наголосив колегам на необхідності активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні. Ми знаємо, що є низка правових питань, які потребують вирішення. Але не має бути правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього існує політична воля. В межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить життя всім.

«І Україні, яка отримає додатковий ресурс, і ЄС, який нарешті знайде чітке правове рішення що робити з цими замороженими грошима... росії це теж полегшить життя, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді своїх заморожених грошей», - додав Кулеба.

Доповнення

Заморожені активи російського цб можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні.

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