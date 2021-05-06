Кулеба: Україна проситиме у США антиснайперські технології та системи ППО

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Кулеба сказав, що буде обговорювати з Блінкеном під час зустрічі у Києві "список" військової підтримки США. У межах цього "Україна зробить запит на системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології", сказав Кулеба.

"Я хочу прояснити, що йдеться не лише про отримання їх зі Сполучених Штатів, а й про покупку їх в Сполучених Штатах", - додав він.

"Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним", - зазначив голова МЗС.

Доповнення

Нещодавно у Сенаті США підтримали законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.

Законопроект збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн дол., включно з летальною зброєю.

Політичні відносини України і США

Відносини України та США мають рівень стратегічного партнерства. З точки зору української дипломатії, політичний діалог високого та найвищого рівня Україна-США розвивається динамічно. Сполучені Штати надають вагоме сприяння Україні у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету нашої держави і протидії російській агресії, мобілізації міжнародної спільноти, зміцненні обороноздатності й енергетичної безпеки України, залученні міжнародної допомоги для реалізації всеосяжних політичних, економічних та соціальних реформ, а також зміцнення верховенства права в Україні.

У 2017 році було ухвалено рішення про передачу нашій державі летальних озброєнь, зокрема протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", катерів берегової охорони "Айленд", інших видів зброї. У липні 2018 року тодішній Держсекретар США оприлюднив "Кримську декларацію" щодо невизнання Сполученими Штатами незаконної анексії Криму та вимоги повернення цієї території Україні. Адміністрація США впроваджує жорсткий санкційний курс проти РФ, зокрема проти російського безпекового та оборонного секторів, проекту газогону "Північний потік -2" (спорудження було призупинено головним підрядником через санкції, передбачені законом США про витрати на потреби національної оборони у 2020 році).

США продовжують залишатися найбільшим донором технічної допомоги Україні, з 1991 по 2020 рік її обсяг сягнув близько 5 млрд дол.