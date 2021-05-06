Кулеба: Украина запросит у США антиснайперские технологии и системы ПВО

Детали

Кулеба сказал, что будет обсуждать с Блинкеном во время встречи в Киеве "список" военной поддержки США. В рамках этого "Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии", сказал Кулеба.

"Я хочу прояснить, что речь идет не только о получении их из Соединенных Штатов, но и о покупке их в Соединенных Штатах", - добавил он.

"Мы хотим, чтобы это партнерство работало в обоих направлениях. Оно должно быть взаимовыгодным", - отметил глава МИД.

Дополнение

Недавно в Сенате США поддержали законопроект о "Партнерстве с Украиной по безопасности", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

Политические отношения Украины и США

Отношения Украины и США имеют уровень стратегического партнерства. С точки зрения украинской дипломатии, политический диалог высокого и самого высокого уровня Украина-США развивается динамично. Соединенные Штаты оказывают весомое содействие Украине в отстаивании территориальной целостности и суверенитета нашего государства и противодействии российской агрессии, мобилизации международного сообщества, укреплении обороноспособности и энергетической безопасности Украины, привлечении международной помощи для реализации всеобъемлющих политических, экономических и социальных реформ, а также укреплении верховенства права в Украине.

В 2017 году было принято решение о передаче нашей стране летальных вооружений, в частности противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", катеров береговой охраны "Айленд", других видов оружия. В июле 2018 года тогдашний Госсекретарь США обнародовал "Крымскую декларацию" о непризнании Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма и требованиях возврата этой территории Украине. Администрация США внедряет жесткий санкционный курс против РФ, в том числе против российского сектора безопасности и оборонного сектора, проекта газопровода "Северный поток-2" (сооружение было приостановлено главным подрядчиком из-за санкций, предусмотренных законом США о расходах на нужды национальной обороны в 2020 году).

США продолжают оставаться крупнейшим донором технической помощи Украине, с 1991 по 2020 год ее объем составил около 5 млрд долл.