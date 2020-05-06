"Кришування" вирубки лісу та хабарі: повідомлено про підозру ще 4 поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще чотирьом поліцейським, яких підозрюють у "кришуванні" групи "чорних лісорубів" на Харківщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 5 травня 2020 року повідомили про підозру начальнику одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Харківській області. Посадовець підозрюється у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, співучасті у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу, вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Також слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції та оперуповноваженому у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). А також старшому інспектору ювенальної превенції Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області у незаконній порубці, перевезенні лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).
Повідомляється, що особи, винаймаючи різноробочих, здійснювали вирубку деревини виключно цінних порід, попередньо домовлялися з місцевими поліцейськими про забезпечування вільного пересування транспорту з деревиною до лісопереробних пунктів Харківської області та за її межами.
За попередніми підрахунками, державі було завдано збитків на понад 850 тисяч гривень, остаточна сума збитків буде встановлена після проведення відповідних експертиз.
"Наразі у вказаному кримінальному провадженні слідчі ДБР повідомили про підозру 18 особам", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині викрили поліцейських, які “кришували” групу “чорних лісорубів”. Орієнтовно їх дії призвели до збитків державі у розмірі 300 млн гривень.