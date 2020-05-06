"Крышевание" вырубки леса и взятки: сообщено о подозрении еще 4 полицейским

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, 5 мая 2020 года сообщили о подозрении начальнику одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. Чиновник подозревается в превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, соучастии в незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыта леса, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) ", - говорится в сообщении.

Также следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции и оперуполномоченному в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). А также старшему инспектору ювенальной превенции Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области в незаконной порубке, перевозке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

Сообщается, что лица, нанимая разнорабочих, осуществляли вырубку древесины исключительно ценных пород, предварительно договаривались с местными полицейскими об обеспечении свободного передвижения транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб на более чем 850 тысяч гривен, окончательная сумма убытков будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

"Сейчас в указанном уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении 18 лицам", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Харьковской области разоблачили полицейских, которые "крышевали" группу "черных лесорубов". Ориентировочно их действия привели к убыткам государству в размере 300 млн гривен.