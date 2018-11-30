Комітет ЮНЕСКО закликав ввести мораторій на зміну генів людських ембріонів

“Слід з обережністю підходити до того, що стосується генних модифікацій, які передаються наступним поколінням, наприклад терапія зародкової лінії і втручання у розвиток людських ембріонів, — зазначає організація. — У зв’язку зі цим Міжнародний комітет з біоетики ЮНЕСКО закликав ввести мораторій на зміну геному зародкової лінії у людей доти, поки безпека та ефективність цієї процедури не буде доведена”.

В ЮНЕСКО нагадують про етичні принципи наукової діяльності, прописаних у Загальній декларації ООН про геном людини та права людини (1997 рік). У зв’язку зі цим організація наполягає на тому, щоб держави і міжнародні інститути спільно вжили заходів щодо забезпечення коректних з етичної точки зору експериментів у галузі генної інженерії. “Організація закликає до продовження міжнародного діалогу про етичні наслідки зміни геному як для окремих людей, так і для суспільства і людства в цілому”, — йдеться у висновку звернення.

Дана заява з’явилася на тлі скандалу, викликаного заявою китайського вченого Хе Цзянькуя про те, що він допоміг створити перших у світі людей зі зміненими генами — двох дівчаток-близнят. Мета експерименту полягала в тому, щоб створити у немовлят імунітет до вірусу ВІЛ, носієм якого був їхній батько, шляхом відключення гену CCR5.

Після різко негативної реакції на це наукового співтовариства Хе Цзянькуй повідомив, що “робить паузу у своїй роботі в галузі генної інженерії”. У свою чергу Міністерство охорони здоров’я Китаю заборонило експерименти із людьми в області генної модифікації, назвавши такі досліди “винятково огидними”.