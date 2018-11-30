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Комитет ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генов человеческих эмбрионов

Комитет ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генов человеческих эмбрионов

Киев  •  УНН

 • 9956 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Эксперименты по изменению генов в зародышевой линии должны быть запрещены до тех пор, пока не будет доказана их безопасность. К такому выводу пришли члены Международного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, о чем сообщается на сайте международной организации, передает УНН.

“Следует с осторожностью подходить к тому, что касается генных модификаций, которые передаются следующим поколениям, например терапия зародышевой линии и вмешательства в развитие человеческих эмбрионов, — отмечает организация. — В связи с этим Международный комитет по биоэтике ЮНЕСКО призвал ввести мораторий на изменение генома зародышевой линии у людей до тех пор, пока безопасность и эффективность этой процедуры не будет доказана”.

В ЮНЕСКО напоминают об этических принципах научной деятельности, прописанных во Всеобщей декларации ООН о геноме человека и правах человека (1997 год). В связи с этим организация настаивает на том, чтобы государства и международные институты совместно приняли меры по обеспечению корректных с этической точки зрения экспериментов в области генной инженерии. “Организация призывает к продолжению международного диалога об этических последствиях изменения генома как для отдельных людей, так и для общества и человечества в целом”, — говорится в заключении обращения.

Данное заявление появилось на фоне скандала, вызванного заявлением китайского ученого Хэ Цзянькуя о том, что он помог создать первых в мире людей с измененными генами — двух девочек-близнецов. Цель эксперимента состояла в том, чтобы создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого был их отец, путем отключения гена CCR5.

После резко негативной реакции на это научного сообщества Хэ Цзянькуй сообщил, что “делает паузу в своей работе в области генной инженерии”. В свою очередь Министерство здравоохранения Китая запретило эксперименты с людьми в области генной модификации, назвав такие опыты “исключительно отвратительными”.

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