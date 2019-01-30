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Колумбія заборонила в'їзд понад 200 співробітникам з уряду Мадуро

Колумбія заборонила в'їзд понад 200 співробітникам з уряду Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Влада Колумбії в середу заборонили в'їзд більш ніж 200 венесуельців, які мають зв'язки з адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомив глава колумбійської міграційної служби Крістіан Крюгер, чиї слова наводить газета El Tiempo, передає УНН.

“Спочатку в список увійшло понад 200 чоловік, яким заборонено в’їжджати в Колумбію за їх тісні відносини і підтримку режиму Ніколаса Мадуро”, — сказав Крюгер. Він вважає, що список може поповнитися: “Не виключено, що ця цифра зростатиме протягом декількох місяців”.

Нагадаємо, Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що Трамп хоче його вбити.

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Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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