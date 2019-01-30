Мадуро заявив, що Трамп хоче його вбити - ЗМІ

Боротьба за контроль над Венесуелою, яка має найбільші у світі запаси нафти, посилилася завдяки новим санкціям США і правовим крокам, які можуть привести до арешту лідера опозиції та самопроголошеного тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

Як повідомляє видання, 56-річний Мадуро заявив російським ЗМІ, що зіткнувся з найбільшим викликом за весь час свого правління, і сказав, що Трамп наказав сусідній Колумбії вбити його.

Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв'язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.