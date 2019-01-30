Мадуро заявил, что Трамп хочет его убить - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он приказал убить лидера южноамериканской страны, в то время как основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия, заявила о готовности стать посредником между властями и оппозицией страны, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Борьба за контроль над Венесуэлой, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, усилилась благодаря новым санкциям США и правовым шагам, которые могут привести к аресту лидера оппозиции и самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо.
Как сообщает издание, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за всё время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.