Колумбия запретила въезд более 200 сотрудникам из правительства Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Власти Колумбии в среду запретили въезд более чем 200 венесуэльцев, имеющих связи с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер, чьи слова приводит газета El Tiempo, передает УНН.
"Сначала в список вошло более 200 человек, которым запрещен въезд в Колумбию за их тесные отношения и поддержку режима Николаса Мадуро", - сказал Крюгер. Он считает, что список может пополниться: "Не исключено, что эта цифра будет расти в течение нескольких месяцев".
Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Трамп хочет его убить.
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Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
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26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.