Клуби УПЛ підтримали створення власного телеканалу Прем'єр-ліги - Дикий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Клуби УПЛ підтримали створення власного телеканалу Прем'єр-ліги (УПЛ ТВ). Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, передає УНН з посиланням на tribuna.com.
"Клуби підтримали цю ідею (створення власного телеканалу Прем'єр-ліги, - ред.), створили робочу групу, яка вже докладно опрацює питання і сформує конкретну пропозицію", - говорить Дикий.
За його словами, наступного тижня планується перше засідання робочої групи, "де обговорять все це докладніше".
Він уточнив, що до робочої групи увійшли представники всіх клубів УПЛ, а також представники прем'єр-ліги і УАФ.
Запуск УПЛ ТВ планується в наступних сезонах.
"У нас є діючий договір з телеканалом "Футбол" на сезон 20/21, також є і на сезон 21/22. Але будемо додатково розробляти варіанти, які будуть приносити дивіденди нашим клубам", - сказав Дикий.
Нагадаємо, на думку Томаса Грімма, у безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, і перехід на платне телебачення неминучий.
Він також вважає, що український футбол цікавий зарубіжним каналам, тим більше, що привабливі пропозиції по матчах УПЛ Україна вже отримувала.