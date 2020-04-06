У бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неизбежен - Гримм

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81979 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98255 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101902 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101224 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109041 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97216 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104293 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106370 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131338 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 99756 просмотра
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 21691 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 48207 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 103046 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 38664 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 109041 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114748 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142856 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 185509 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 170166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 99756 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105068 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110524 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108803 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108296 просмотра
Актуальное
У бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неизбежен - Гримм

У бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неизбежен - Гримм

Киев  •  УНН

 • 12396 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Единый медиапул при условии перехода на платное телевидение означает увеличение доходов. Руководители клубов и украинские футбольные фанаты должны понять, как это сделали болельщики в Англии, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, у бесплатных трансляций матчей нет будущего и переход на платное телевидение неизбежен. Об этом заявил президент УПЛ Томас Гримм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Премьер Лиги.

"Я настоятельно рекомендую, чтобы УПЛ получила единый пул, причем чем раньше, тем лучше. Система медиапула предполагает единство, солидарность и общие цели.

... Не существует альтернативы этому переходу. Даже трансляции соревнований УЕФА перешли с бесплатного на платное телевидение в большинстве стран. Почему? Потому что правообладатели могут зарабатывать гораздо больше денег. Только модель платного телевидения будет гарантировать нашим клубам в будущем необходимый доход, чтобы инвестировать в развитие молодых игроков, инфраструктуры и не создавать слишком большое расстояние от других европейских клубов с большими бюджетами.

Бесплатный доступ к украинскому футболу может и должен быть обеспечен с помощью высококачественных обзоров и хайлайтов, которые могут транслироваться через некоторое время на любых каналах телевидения или социальных медиа", - пояснил он.

Гримм добавил, что ему достичь этой цели не удалось, а потому он надеется, что его преемник тщательно будет работать над этим вопросом.

"Я твердо убежден, что каждый следующий год без медиапула и системы платного телевидения будет потерян с финансовой точки зрения. УПЛ потеряла шанс это сделать, начиная с сезона-2019/2020. Но учитывая то, что контракт с каналом "Футбол" все еще охватывает следующие два сезона, теоретически можно начать процесс создания единого пула и перехода на платное телевидение в любое время, даже начиная с остатка сезона 2019/2020", - отметил Гримм.

Как писал УНН, полномочия Гримма истекают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок он не будет. Своим преемником он видит гражданина Украины "с профессиональными знаниями и навыками сотрудников УПЛ и УАФ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы