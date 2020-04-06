У бесплатных трансляций матчей нет будущего, переход на платное телевидение неизбежен - Гримм

"Я настоятельно рекомендую, чтобы УПЛ получила единый пул, причем чем раньше, тем лучше. Система медиапула предполагает единство, солидарность и общие цели.

... Не существует альтернативы этому переходу. Даже трансляции соревнований УЕФА перешли с бесплатного на платное телевидение в большинстве стран. Почему? Потому что правообладатели могут зарабатывать гораздо больше денег. Только модель платного телевидения будет гарантировать нашим клубам в будущем необходимый доход, чтобы инвестировать в развитие молодых игроков, инфраструктуры и не создавать слишком большое расстояние от других европейских клубов с большими бюджетами.

Бесплатный доступ к украинскому футболу может и должен быть обеспечен с помощью высококачественных обзоров и хайлайтов, которые могут транслироваться через некоторое время на любых каналах телевидения или социальных медиа", - пояснил он.

Гримм добавил, что ему достичь этой цели не удалось, а потому он надеется, что его преемник тщательно будет работать над этим вопросом.

"Я твердо убежден, что каждый следующий год без медиапула и системы платного телевидения будет потерян с финансовой точки зрения. УПЛ потеряла шанс это сделать, начиная с сезона-2019/2020. Но учитывая то, что контракт с каналом "Футбол" все еще охватывает следующие два сезона, теоретически можно начать процесс создания единого пула и перехода на платное телевидение в любое время, даже начиная с остатка сезона 2019/2020", - отметил Гримм.

Как писал УНН, полномочия Гримма истекают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок он не будет. Своим преемником он видит гражданина Украины "с профессиональными знаниями и навыками сотрудников УПЛ и УАФ".