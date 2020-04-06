У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим - Грімм

ukru
16:58 • 60574 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 133537 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225745 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 228057 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228629 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 219053 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190988 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185276 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145698 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150102 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144672 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150761 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130002 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242735 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 39120 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225749 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 228061 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228632 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 219053 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 39120 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20754 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130007 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144675 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112469 перегляди
Актуальне
У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим - Грімм

У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим - Грімм

Київ • УНН

 • 12405 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Єдиний медіапул за умови переходу на платне телебачення означає збільшення доходів. Керівники клубів і українські футбольні фанати повинні зрозуміти, як це зробили вболівальники в Англії, Німеччині, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, що в безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього і перехід на платне телебачення є неминучим. Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН з посиланням на прес-службу Української Прем'єр Ліги. 

“Я наполегливо рекомендую, щоб УПЛ отримала єдиний пул, причому чим раніше, тим краще. Система медіапулу передбачає єдність, солідарність і спільні цілі.

...Не існує альтернативи цьому переходу. Навіть трансляції змагань УЄФА перейшли з безкоштовного на платне телебачення в більшості країн. Чому? Тому що правовласники можуть заробляти набагато більше грошей. Лише модель платного телебачення гарантуватиме нашим клубам у майбутньому необхідний дохід, щоб інвестувати в розвиток молодих гравців, інфраструктури та не створювати занадто велику відстань від інших європейських клубів з більшими бюджетами.

Безкоштовний доступ до українського футболу може й повинен бути забезпечений за допомогою високоякісних оглядів і хайлайтів, які можуть транслюватися через деякий час на будь-яких каналах телебачення чи соціальних медіа”, — пояснив він.

Грімм додав, що йому досягти цієї мети не вдалося, а тому він сподівається, що його наступник старанно працюватиме над цим питанням.

“Я твердо переконаний, що кожен наступний рік без медіапулу та системи платного телебачення буде втрачено з фінансової точки зору. УПЛ втратила шанс це зробити, починаючи з сезону-2019/2020. Але враховуючи те, що контракт із каналом „Футбол“ усе ще охоплює наступні два сезони, теоретично можна розпочати процес створення єдиного пулу та переходу на платне телебачення в будь-який час, навіть починаючи із залишку сезону-2019/2020”, — зауважив Грімм.

Як писав УНН, повноваження Грімма спливають у квітні поточного року, балотуватися на новий термін він не буде. Своїм наступником він бачить громадянина України “з професійний знаннями та навичками співробітників УПЛ та УАФ”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73