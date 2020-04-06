У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим - Грімм
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Єдиний медіапул за умови переходу на платне телебачення означає збільшення доходів. Керівники клубів і українські футбольні фанати повинні зрозуміти, як це зробили вболівальники в Англії, Німеччині, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, що в безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього і перехід на платне телебачення є неминучим. Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН з посиланням на прес-службу Української Прем'єр Ліги.
“Я наполегливо рекомендую, щоб УПЛ отримала єдиний пул, причому чим раніше, тим краще. Система медіапулу передбачає єдність, солідарність і спільні цілі.
...Не існує альтернативи цьому переходу. Навіть трансляції змагань УЄФА перейшли з безкоштовного на платне телебачення в більшості країн. Чому? Тому що правовласники можуть заробляти набагато більше грошей. Лише модель платного телебачення гарантуватиме нашим клубам у майбутньому необхідний дохід, щоб інвестувати в розвиток молодих гравців, інфраструктури та не створювати занадто велику відстань від інших європейських клубів з більшими бюджетами.
Безкоштовний доступ до українського футболу може й повинен бути забезпечений за допомогою високоякісних оглядів і хайлайтів, які можуть транслюватися через деякий час на будь-яких каналах телебачення чи соціальних медіа”, — пояснив він.
Грімм додав, що йому досягти цієї мети не вдалося, а тому він сподівається, що його наступник старанно працюватиме над цим питанням.
“Я твердо переконаний, що кожен наступний рік без медіапулу та системи платного телебачення буде втрачено з фінансової точки зору. УПЛ втратила шанс це зробити, починаючи з сезону-2019/2020. Але враховуючи те, що контракт із каналом „Футбол“ усе ще охоплює наступні два сезони, теоретично можна розпочати процес створення єдиного пулу та переходу на платне телебачення в будь-який час, навіть починаючи із залишку сезону-2019/2020”, — зауважив Грімм.
Як писав УНН, повноваження Грімма спливають у квітні поточного року, балотуватися на новий термін він не буде. Своїм наступником він бачить громадянина України “з професійний знаннями та навичками співробітників УПЛ та УАФ”.