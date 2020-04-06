У безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, перехід на платне телебачення є неминучим - Грімм

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Єдиний медіапул за умови переходу на платне телебачення означає збільшення доходів. Керівники клубів і українські футбольні фанати повинні зрозуміти, як це зробили вболівальники в Англії, Німеччині, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, що в безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього і перехід на платне телебачення є неминучим. Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН з посиланням на прес-службу Української Прем'єр Ліги.