Клубы УПЛ поддержали создание собственного телеканала Премьер-лиги - Дикий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Клубы УПЛ поддержали создание собственного телеканала Премьер-лиги (УПЛ ТВ). Об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
"Клубы поддержали эту идею (создание собственного телеканала Премьер-лиги, - ред.), создали рабочую группу, которая уже подробно проработает вопрос и сформирует конкретное предложение", - говорит Дикий.
По его словам, на следующей неделе планируется первое заседание рабочей группы, "где обсудят все это подробнее".
Он уточнил, что в рабочую группу вошли представители всех клубов УПЛ, а также представители премьер-лиги и УАФ.
Запуск УПЛ ТВ планируется в следующих сезонах.
"У нас есть действующий договор с телеканалом "Футбол" на сезон 20/21, также и на сезон 21/22. Но будем дополнительно разрабатывать варианты, которые будут приносить дивиденды нашим клубам", - сказал Дикий.
Напомним, по мнению Томаса Гримма, у бесплатных трансляций матчей нет будущего, и переход на платное телевидение неизбежен.
Он также считает, что украинский футбол интересен зарубежным каналам, тем более, что привлекательные предложения по матчам УПЛ Украина уже получала.