Украинский футбол интересен зарубежным телеканалам - УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинский футбол интересен лишь отечественным телеканалам, но и иностранным. Об этом в интервью рассказал президент УПЛ Томас Гримм, передает УНН с ссылкой на пресс-службу Украинской Премьер Лиги.
“УПЛ имеет возможность предложить очень привлекательный продукт по сравнению с другими лигами. Но чтобы вести переговоры о финансово привлекательных контрактах, нам нужен единый пул.
В начале этого сезона УПЛ получила довольно заманчивое предложение, но его было невозможно принять, потому что не было возможности предоставить все матчи УПЛ. К сожалению, этот большой шанс был упущен, и я чувствую, что подобное предложение еще не скоро поступит. Кроме того, в будущем ситуация с коронавирусом будут иметь негативное влияние на коммерческую ценность всех коммерческих прав”, — рассказал он.
По мнению Гримма, в бесплатных трансляций матчей нет будущего, и переход на платное телевидение неизбежно.
Как писал УНН, полномочия президента УПЛ сплывают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок Гримм не будет. Своим преемником он видит гражданина Украины “с профессиональными знаниями и навыками сотрудников УПЛ и УАФ”.