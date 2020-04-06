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Український футбол цікавий закордонним телеканалам - УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Український футбол цікавий лише вітчизняним телеканалам, але й іноземним. Про це в інтерв’ю розповів президент УПЛ Томас Грімм, передає УНН, з посиланням на пресслужбу Української Прем’єр Ліги.

“УПЛ має змогу запропонувати дуже привабливий продукт у порівнянні з іншими лігами. Але щоб вести перемовини про фінансово привабливі контракти, нам потрібен єдиний пул.

На початку цього сезону УПЛ отримала досить привабливу пропозицію, але її було неможливо прийняти, тому що не було можливості надати всі матчі УПЛ. На жаль, цей великий шанс було втрачено, і я відчуваю, що подібна пропозиція ще не скоро надійде. Крім того, у майбутньому ситуація з коронавірусом матиме негативний вплив на комерційну цінність усіх комерційних прав”, — розповів він.

На переконання Грімма, у безкоштовних трансляцій матчів немає майбутнього, і перехід на платне телебачення є неминучим.

Як писав УНН, повноваження президента УПЛ спливають у квітні поточного року, балотуватися на новий термін Грімм не буде. Своїм наступником він бачить громадянина України “з професійний знаннями та навичками співробітників УПЛ та УАФ”.

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