Кім заявив, що проривається чергова хвиля "мопедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що проривається чергова хвиля дронів-камікадзе, передає УНН.
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«Ще одна хвиля мопедів проривається. Деякі навіть з глушниками… але нічого, наші чергують», - написав Кім у Telegram після 11 години.
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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що цього ранку російські окупанти розпочали з 13 запущених Україною дронів-камікадзе типу "Shahed", усі 13, попередньо, були збиті.
Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російські війська запускають дрони типу "Шахед" у темний час доби, щоб їх було складно виявити та збити.