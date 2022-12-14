Ким заявил, что прорывается очередная волна "мопедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что прорывается очередная волна дронов-камикадзе, передает УНН.
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«Очередная волна мопедов прорывается. Некоторые даже с глушителями… но ничего, наши дежурят», - написал Ким в Telegram после 11 часа.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это утро российские оккупанты начали с 13 запущенных по Украине дронов-камикадзе типа "Shahed", все 13, предварительно, были сбиты.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские войска запускают дроны типа "Шахед" в темное время суток, чтобы их было сложно обнаружить и сбить.