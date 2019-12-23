Кількість загиблих від ураганів в Європі зросла до 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У результаті штормів "Ельза" і "Фабieн" в Іспанії, Португалії і Франції вже загинули 9 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Двоє людей загинули в Португалії, ще семеро — в Іспанії.
Серед загиблих за добу в Іспанії — південнокорейська жінка, яку вбило сміттям, що падало з будівлі у Мадриді, і голландський чоловік, у якого перестав працювати віндсерфінг через погодні умови біля узбережжя Андалузії.
Шторми переповнили річки, вирвали дерева з корінням і порушили залізничні та повітряні перевезення по всьому регіону.
Також через руйнування ліній електропередач без електрики залишилися понад 118 тисяч домашніх господарств.
Нагадаємо, раніше щонайменше вісім людей стали жертвами двох ураганів на півдні Європи.