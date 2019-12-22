Щонайменше вісім людей стали жертвами двох ураганів на півдні Європи

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Жертвами двох ураганів, що обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, до неділі, 22 грудня стали не менше восьми осіб. У середу в цих країнах вирував шторм "Ельза", а вже в суботу його змінив руйнівний ураган "Фабіен". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.