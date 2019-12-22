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Щонайменше вісім людей стали жертвами двох ураганів на півдні Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Жертвами двох ураганів, що обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, до неділі, 22 грудня стали не менше восьми осіб. У середу в цих країнах вирував шторм "Ельза", а вже в суботу його змінив руйнівний ураган "Фабіен". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Пориви ураганного вітру досягають 170 км/год. В іспанському регіоні Галісія тисячі домогосподарств залишилися без електрики. У багатьох аеропортах скасовано перельоти, в Португалії в зв'язку з затопленням залізничних колій зупинено рух поїздів між Лісабоном і Порту. Закрито залізничні вокзали у французьких містах Бордо, Тулуза та Андай.

Шторм торкнувся і південь Великої Британії, де в результаті потужних дощів річки вийшли з берегів. У місті Чертсі під Лондоном торнадо пошкодив численні будинки і автомобілі.

Від повені постраждала і Італія. У суботу в Венеції вода піднялася на 120 см над рівнем моря, затопивши близько 30 відсотків міста.

При цьому Венеція ще не встигла відновитися від наслідків катастрофічної повені, що сталася місяць тому, коли під водою опинилися практично всі вулиці міста.

Нагадаємо, збитки від повені у Венеції оцінюють у сотні мільйонів євро.

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