Керченська протока залишається перекритою більше доби через приїзд Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У зв'язку з очікуваною участю президента РФ Володимира Путіна у відкритті залізничної частини мосту через Керченську протоку до окупованого Криму рух протокою було перекрито протягом всього дня 22 грудня. Про це повідомив на сторінці Facebook голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко, передає УНН.
"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 20 грудня 2019 року Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби - з 21 по 24 грудня 2019 року. Чому? - Тому що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг", - написав Клименко.
Нагадаємо, Міністерство транспорту Російської Федерації фактично перекрило рух Керченською протокою на 4 доби з 21 до 24 грудня.