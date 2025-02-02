Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

ukenru
09:48 • 37083 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 103449 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 107367 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 127313 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 159452 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 212903 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 171912 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150988 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124930 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109773 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 125411 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 129213 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 125075 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 127839 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 121798 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 176733 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 175270 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 307230 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 334818 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 269560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 16969 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 55620 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 57655 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 125075 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 100376 перегляди
Актуальне
Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

Київ • УНН

 • 33864 перегляди

Канада опублікувала перший етап тарифного списку американських товарів у відповідь на нові мита США. До списку увійшли продукти харчування, одяг, алкоголь, побутова техніка та інші товари загальною вартістю 30 млрд доларів.

У неділю, 2 лютого, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив повний список американських товарів, що підпадають під тарифи. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповідь Канади на мита США. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.

Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:

  • фрукти та овочі;
    • молочні продукти (йогурт, молоко і сир);
      • кава і чай;
        • одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;
          • алкоголь (вино, вермут і пиво);
            • туалетний папір;
              • різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;
                • інша побутова техніка;
                  • інструменти;
                    • вогнепальна броя тощо.

                      Довідково

                      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова відреагувати, якщо Трамп продовжить вводити мита.

                      Ми готові дати цілеспрямовану, рішучу, але розумну і негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він продовжить, ми теж діятимемо,

                      - йдеться у заяві на пресконференції.

                      Трюдо у своїй промові попередив, що імпортне мито, оголошене Канадою, завдасть збитків США. Він також закликав канадців купувати канадські товари та проводити відпустку у своїй країні.

                      Тим часом Мексика також оголошує про заходи у відповідь

                      Президент Мексики Клаудія Шейнбаум сьогодні заявила, що Мексика вела діалог із командою Трампа до його повернення до Білого дому. Вона підкреслила, що Мексика має "плани А, Б і В" на випадок, якщо США введуть підвищені імпортні мита.

                      Дуже важливо, щоб мексиканський народ знав, що ми завжди захищатимемо гідність нашого народу. Ми завжди захищатимемо наш суверенітет і прагнутимемо діалогу між рівними, без підпорядкування,

                      - підкреслила Шейнбаум.

                      Нагадаємо

                      Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      Новини Світу
                      meksykaМексика
                      donald-trampДональд Трамп
                      kanadaКанада
                      kytaiКитай
                      spolucheni-shtatyСполучені Штати

                      Звернутися з питань розміщення реклами