Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

У неділю, 2 лютого, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив повний список американських товарів, що підпадають під тарифи. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповідь Канади на мита США. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.

Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:

фрукти та овочі;

молочні продукти (йогурт, молоко і сир);

кава і чай;

одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;

алкоголь (вино, вермут і пиво);

туалетний папір;

різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;

інша побутова техніка;

інструменти;

вогнепальна броя тощо.

Довідково

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова відреагувати, якщо Трамп продовжить вводити мита.

Ми готові дати цілеспрямовану, рішучу, але розумну і негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він продовжить, ми теж діятимемо, - йдеться у заяві на пресконференції.

Трюдо у своїй промові попередив, що імпортне мито, оголошене Канадою, завдасть збитків США. Він також закликав канадців купувати канадські товари та проводити відпустку у своїй країні.

Тим часом Мексика також оголошує про заходи у відповідь

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум сьогодні заявила, що Мексика вела діалог із командою Трампа до його повернення до Білого дому. Вона підкреслила, що Мексика має "плани А, Б і В" на випадок, якщо США введуть підвищені імпортні мита.

Дуже важливо, щоб мексиканський народ знав, що ми завжди захищатимемо гідність нашого народу. Ми завжди захищатимемо наш суверенітет і прагнутимемо діалогу між рівними, без підпорядкування, - підкреслила Шейнбаум.

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.