Канада опубликовала список товаров США, которые попали под пошлины

В воскресенье, 2 февраля, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал полный список американских товаров, подпадающих под тарифы. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответ Канады на пошлины США. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Эти меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.

Между тем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. Сейчас в тарифный список входят:

фрукты и овощи;

молочные продукты (йогурт, молоко и творог);

кофе и чай;

одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;

алкоголь (вино, вермут и пиво);

туалетная бумага;

различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели;

другая бытовая техника;

инструменты;

огнестрельная броя и тому подобное.

Справочно

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова отреагироватьесли Трамп продолжит вводить пошлины.

Мы готовы дать целенаправленный, решительный, но разумный и немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он продолжит, мы тоже будем действовать, - говорится в заявлении на пресс-конференции.

Трюдо в своей речи предупредил, что импортная пошлина, объявленная Канадой, нанесет ущерб США. Он также призвал канадцев покупать канадские товары и проводить отпуск в своей стране.

Тем временем Мексика также объявляет об ответных мерах

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сегодня заявила, что Мексика вела диалог с командой Трампа до его возвращения в Белый дом. Она подчеркнула, что Мексика имеет "планы А, Б и В" на случай, если США введут повышенные импортные пошлины.

Очень важно, чтобы мексиканский народ знал, что мы всегда будем защищать достоинство нашего народа. Мы всегда будем защищать наш суверенитет и стремиться к диалогу между равными, без подчинения, - подчеркнула Шейнбаум.

Напомним

Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.