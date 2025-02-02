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Канада опубликовала список товаров США, которые попали под пошлины

Канада опубликовала список товаров США, которые попали под пошлины

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

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Канада опубликовала первый этап тарифного списка американских товаров в ответ на новые пошлины США. В список вошли продукты питания, одежда, алкоголь, бытовая техника и другие товары общей стоимостью 30 млрд долларов.

В воскресенье, 2 февраля, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал полный список американских товаров, подпадающих под тарифы. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответ Канады на пошлины США. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Эти меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.

Между тем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. Сейчас в тарифный список входят:

  • фрукты и овощи;
    • молочные продукты (йогурт, молоко и творог);
      • кофе и чай;
        • одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;
          • алкоголь (вино, вермут и пиво);
            • туалетная бумага;
              • различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели;
                • другая бытовая техника;
                  • инструменты;
                    • огнестрельная броя и тому подобное.

                      Справочно

                      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова отреагироватьесли Трамп продолжит вводить пошлины.

                      Мы готовы дать целенаправленный, решительный, но разумный и немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он продолжит, мы тоже будем действовать,

                      - говорится в заявлении на пресс-конференции.

                      Трюдо в своей речи предупредил, что импортная пошлина, объявленная Канадой, нанесет ущерб США. Он также призвал канадцев покупать канадские товары и проводить отпуск в своей стране.

                      Тем временем Мексика также объявляет об ответных мерах

                      Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сегодня заявила, что Мексика вела диалог с командой Трампа до его возвращения в Белый дом. Она подчеркнула, что Мексика имеет "планы А, Б и В" на случай, если США введут повышенные импортные пошлины.

                      Очень важно, чтобы мексиканский народ знал, что мы всегда будем защищать достоинство нашего народа. Мы всегда будем защищать наш суверенитет и стремиться к диалогу между равными, без подчинения,

                      - подчеркнула Шейнбаум.

                      Напомним

                      Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

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