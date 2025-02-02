Канада опубликовала список товаров США, которые попали под пошлины
Киев • УНН
Канада опубликовала первый этап тарифного списка американских товаров в ответ на новые пошлины США. В список вошли продукты питания, одежда, алкоголь, бытовая техника и другие товары общей стоимостью 30 млрд долларов.
В воскресенье, 2 февраля, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал полный список американских товаров, подпадающих под тарифы. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответ Канады на пошлины США. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Эти меры стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа в субботу о том, что для Канады, Мексики. И Китая будут введены масштабные пошлины. В частности, глава американского государства подписал указ, и уже во вторник тарифы вступят в силу.
Между тем нынешний ответ Канады является лишь первым этапом. Сейчас в тарифный список входят:
- фрукты и овощи;
- молочные продукты (йогурт, молоко и творог);
- кофе и чай;
- одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;
- алкоголь (вино, вермут и пиво);
- туалетная бумага;
- различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели;
- другая бытовая техника;
- инструменты;
- огнестрельная броя и тому подобное.
Справочно
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова отреагироватьесли Трамп продолжит вводить пошлины.
Мы готовы дать целенаправленный, решительный, но разумный и немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он продолжит, мы тоже будем действовать,
Трюдо в своей речи предупредил, что импортная пошлина, объявленная Канадой, нанесет ущерб США. Он также призвал канадцев покупать канадские товары и проводить отпуск в своей стране.
Тем временем Мексика также объявляет об ответных мерах
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сегодня заявила, что Мексика вела диалог с командой Трампа до его возвращения в Белый дом. Она подчеркнула, что Мексика имеет "планы А, Б и В" на случай, если США введут повышенные импортные пошлины.
Очень важно, чтобы мексиканский народ знал, что мы всегда будем защищать достоинство нашего народа. Мы всегда будем защищать наш суверенитет и стремиться к диалогу между равными, без подчинения,
Напомним
Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.