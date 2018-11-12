Каліфорнійську лісову пожежу показали з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Американський супутник Landsat 8 ще у четвер, 8 листопада, зробив знімки масштабної лісової пожежі під назвою Camp Fire у американському штаті Каліфорнія. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.
Вогняна стихія, швидко просуваючись, знищила містечко Парадайс на півночі Каліфорнії.
Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у штаті Каліфорнія зросла до 31 людини.
Як повідомляє агентство Associated Press, пожежа Camp Fire вже визнана найбільш руйнівною в сучасній історії Каліфорнії.
Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.