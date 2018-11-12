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Каліфорнійську лісову пожежу показали з космосу

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Американський супутник Landsat 8 ще у четвер, 8 листопада, зробив знімки масштабної лісової пожежі під назвою Camp Fire у американському штаті Каліфорнія. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.

Вогняна стихія, швидко просуваючись, знищила містечко Парадайс на півночі Каліфорнії.

Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у штаті Каліфорнія зросла до 31 людини.

Як повідомляє агентство Associated Press, пожежа Camp Fire вже визнана найбільш руйнівною в сучасній історії Каліфорнії.

Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.

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