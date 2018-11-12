Калифорнийский лесной пожар показали из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Американский спутник Landsat 8 еще в четверг, 8 ноября, сделал снимки масштабного лесного пожара под названием Camp Fire в американском штате Калифорния. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
Огненная стихия, быстро продвигаясь, уничтожила городок Парадайс на севере Калифорнии.
Согласно обновленным данным, число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 31 человека.
Как сообщает агентство Associated Press, пожар Camp Fire уже признан самым разрушительным в современной истории Калифорнии.
Напомним, лесной пожар под названием Camp Fire началась в четверг, 8 ноября, около 6:30 утра по местному времени.