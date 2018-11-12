Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 31
Київ • УНН
12 листопада. УНН. Кількість загиблих при лісових пожежах в американському штаті Каліфорнія зросла до 31 людини, повідомляє УНН із посиланням на ABC.
Невідомою залишається доля 228 людей.
Напередодні повідомлялося про 25 загиблих. Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія через лісові пожежі. Місцевій владі буде надана федеральна допомога для реагування на стихійне лихо. Вогонь поширився вже на 404 кв. км. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється і його важко загасити.
Полум’я, розбурхане в приблизно 150 км на північ від столиці штату — Сакраменто, знищило понад 6,7 тис. будинків. Його площа вже перевищує 360 кв. км. Таким чином, як повідомляє агентство Associated Press, ця пожежа, яка отримала ім’я “Кемп”, вже визнана найбільш руйнівною в сучасній історії Каліфорнії. До цього рекордною за заподіяний збиток була пожежа “Таббс”, що охопила в жовтні 2017 року майже 150 кв. км і знищив понад 5,6 тис. будинків.