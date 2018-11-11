Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кількість загиблих людей у каліфорнійських пожежах зросла до 25. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє ВВС, передає УНН.
Як повідомляє видання, чотирнадцять тіл загиблих виявили у міста Парадайз на півночі штату. Ще двоє людей померли на півдні, поблизу Малібу.
Майже 250 тисяч людей були змушені залишити свої домівки, аби врятуватися від трьох найбільших пожеж, що зараз вирують в США.
Президент Дональд Трамп заявив, що пожежі розпочалися через погане управління лісовими господарствами штату.
Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що лісова пожежа поширюється північною Каліфорнією зі швидкістю приблизно 80 футбольних полів у хвилину, через вогняну стихію вирішили розпочати евакуацію.
Через розповсюдження вогню вирішили евакуювати пацієнтів з лікарні Парадайса до лікарень в Оровіллі і Чіко.
Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія через лісові пожежі.