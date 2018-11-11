Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Количество погибших людей в калифорнийских пожарах возросло до 25. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС, передает УНН.
Как сообщает издание, четырнадцать тел погибших обнаружили в города Парадайз на севере штата. Еще два человека скончались на юге, вблизи Малибу.
Почти 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от трех крупнейших пожаров, которые сейчас бушуют в США.
Президент Дональд Трамп заявил, что пожары начались из-за плохого управления лесными хозяйствами штата.
Напомним, 8 ноября стало известно, что лесной пожар распространяется в северной Калифорнии со скоростью примерно 80 футбольных полей в минуту, из-за огненной стихии решили начать эвакуацию.
Из-за распространения огня решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилл и Чико.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния за лесных пожаров.