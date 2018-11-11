Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106754 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113574 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151141 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145457 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136929 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128442 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171870 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25

Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25

Киев  •  УНН

 • 8905 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Количество погибших людей в калифорнийских пожарах возросло до 25. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС, передает УНН.

Как сообщает издание, четырнадцать тел погибших обнаружили в города Парадайз на севере штата. Еще два человека скончались на юге, вблизи Малибу.

Почти 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от трех крупнейших пожаров, которые сейчас бушуют в США.

Президент Дональд Трамп заявил, что пожары начались из-за плохого управления лесными хозяйствами штата.

Напомним, 8 ноября стало известно, что лесной пожар распространяется в северной Калифорнии со скоростью примерно 80 футбольных полей в минуту, из-за огненной стихии решили начать эвакуацию.

Из-за распространения огня решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилл и Чико.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния за лесных пожаров.

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