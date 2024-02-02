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Іспанія навчає українських військових обслуговуванню Patriot

Іспанія навчає українських військових обслуговуванню Patriot

Київ • УНН

 • 20133 перегляди

Іспанія навчає українських військовослужбовців технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot у Валенсії з метою посилення протиповітряної оборони України.

Іспанські військовослужбовці навчають українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot, пише El Mundo із посиланням на Генштаб крани, інформує УНН

Деталі 

Як зазначається, українські  військові проходять навчання з технічного обслуговування "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.

Навчання проводять військовослужбовці з командування зенітної артилерії сухопутних військ Італії. 

Тренування відбуваються у Валенсії. 

Військовий експерт оцінив, скільки Україні потрібно Patriot для ефективного збиття балістики12.01.24, 16:14 • 253910 переглядiв

Доповнення 

На тлі масованих авіаударів по Україні у НАТО обіцяли посилити ППО України.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно постійно поповнювати запаси ППО.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
yurii-ihnatЮрій Ігнат
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ispaniiaІспанія
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