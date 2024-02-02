Іспанія навчає українських військових обслуговуванню Patriot

Іспанські військовослужбовці навчають українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot, пише El Mundo із посиланням на Генштаб крани, інформує УНН.

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Як зазначається, українські військові проходять навчання з технічного обслуговування "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.

Навчання проводять військовослужбовці з командування зенітної артилерії сухопутних військ Італії.

Тренування відбуваються у Валенсії.

Військовий експерт оцінив, скільки Україні потрібно Patriot для ефективного збиття балістики

Доповнення

На тлі масованих авіаударів по Україні у НАТО обіцяли посилити ППО України.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно постійно поповнювати запаси ППО.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна чекає від західних партнерів на ППО та зброю для захисту від російської агресії.