Испания обучает украинских военных обслуживанию Patriot

Испанские военнослужащие обучают украинских военных техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot, пишет El Mundo со ссылкой на Генштаб страны, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, украинские военные проходят обучение по техническому обслуживанию "сверхсложной" платформы ракетного комплекса Patriot.

Учения проводят военнослужащие из командования зенитной артиллерии сухопутных войск Италии.

Тренировки проходят в Валенсии.

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Дополнение

На фоне массированных авиаударов по Украине в НАТО обещали усилить ПВО Украины.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина ждет от западных партнеров на ПВО и оружие для защиты от российской агрессии.