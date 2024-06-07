Голова Одеської ОВА назвав "нереальним" захоплення Одеси
Київ • УНН
Голова Одеської ОВА назвав "нереальним" захоплення Одеси.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер оцінив ймовірність реалізації планів рф захопити Одесу, передає УНН.
"Ми розуміємо з перших днів, що їм це не вдасться, Одеса є і буде українським містом. Сьогодні такої загрози ми не бачимо.
Багато роботи щодо оборонних засобів сьогодні зроблено, постійно проводиться робота в напрямку фортифікацій, моніторингу всього.
Так, шкодять нам. Але щодо того, що вони можуть захопити Одещину, – це нереально", - сказав він.
Також Кіпер розповів, як триває процес будівництва фортифікаційних споруд на Одещині.
"У нас багато об’єктів завершено. Тривають процеси перевірки, аби підписати відповідні документи.
Усі завдання, які сьогодні нам Генштаб ставить - ми їх майже виконали. Стандарти, які нам ставив Генштаб, - ми практично завершили і у терміни", - уточнив він.