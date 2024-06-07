Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер оценил вероятность реализации планов рф захватить Одессу, передает УНН.

"Мы понимаем с первых дней, что им это не удастся, Одесса есть и будет украинским городом. Сегодня такой угрозы мы не видим.

Много работы по оборонительным средствам сегодня сделано, постоянно проводится работа в направлении фортификаций, мониторинга всего.

Да, вредят нам. Но относительно того, что они могут захватить Одесскую область, – это нереально", - сказал он.

Также Кипер рассказал, как продолжается процесс строительства фортификационных сооружений в Одесской области.

"У нас много объектов завершено. Продолжаются процессы проверки, чтобы подписать соответствующие документы.

Все задачи, которые сегодня нам Генштаб ставит, - мы их почти выполнили. Стандарты, которые нам ставил Генштаб, - мы практически завершили и в сроки", - уточнил он.