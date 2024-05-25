Генштаб: сьогодні вже 21 боєзіткнення, одне триває у районі Вовчанська, на Куп'янському напрямку ситуація напружена

Сьогодні на фронті сталося вже 21 боєзіткнення, на Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі Вовчанська, на Куп'янському - ще одне. На Сіверському напрямку українські воїни мали успіх на окремих ділянках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 10 годину 25 травня, пише УНН.

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"Уже з початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи. Сили оборони продовжують оборонну операцію, зосереджують основні зусилля на відсічі нападу противника та відновлення територіальної цілісності України", - повідомили у Генштабі.

Від початку доби, як вказано, російські окупанти здійснили 479 обстрілів позицій наших військ, з них сім з використанням реактивних систем залпового вогню. Також окупанти застосували 25 ударних дронів-камікадзе.

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Ситуація на напрямках, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

За уточненими даними за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також українськими воїнами знищено п’ять ворожих артсистем, вісім БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено: одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Уражено 24 бліндажі противника.

На Куп'янському напрямку підрозділи наших військ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оброни. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

За уточненими даними за минулу добу втрати противника на Куп’янському напрямку склали 123 особи. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину.

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки. "Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках", - повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших військ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку втрати противника склали: 286 загарбників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три танки, чотири автомобілі та склад з боєприпасами. Окрім того пошкоджено два ворожих танки, бронетранспортер і два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділили Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

На Оріхівському напрямку відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

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