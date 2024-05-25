Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная

Сегодня на фронте произошло уже 21 боестолкновение, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Волчанска, на Купянском - еще одно. На Северском направлении украинские воины имели успех на отдельных участках. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 10 часов 25 мая, пишет УНН.

Детали

"Уже с начала текущих суток произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБа. Силы обороны продолжают оборонительную операцию, сосредотачивают основные усилия на отпоре нападения противника и восстановлении территориальной целостности Украины", - сообщили в Генштабе.

С начала суток, как указано, российские оккупанты совершили 479 обстрелов позиций наших войск, из них семь с использованием реактивных систем залпового огня. Также оккупанты применили 25 ударных дронов-камикадзе.

На фронте за сутки 103 боестолкновения, по врагу и его инфраструктуре нанесли 19 ударов - Генштаб

Ситуация на направлениях, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия отбиты в районе Липцов без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска. Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

По уточненным данным. за минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими и 113 ранеными. Также украинскими воинами уничтожено пять вражеских артсистем, восемь БпЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повреждены: одна бронированная машина, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. Поражены 24 блиндажа противника.

На Купянском направлении подразделения наших войск отбили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

По уточненным данным, за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 123 человека. Также уничтожено три автомобиля, повреждены танк, артсистема и боевая бронированная машина.

На Лиманском направлении отбита вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них еще продолжается неподалеку от Выемки. "Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках", - сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещеевки. Одна попытка вражеского штурма отбита, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток враг четыре раза атаковал позиции наших войск. Силами обороны одну атаку отбито неподалеку Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

По уточненным данным, за минувшие сутки на Покровском направлении потери противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три танка, четыре автомобиля и склад с боеприпасами. Кроме того повреждены два вражеских танка, бронетранспортер и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили две попытки противника продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении противник попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области. Потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отбита атака оккупантов у Работино. Сейчас продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук