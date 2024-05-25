Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук

На юге Украины ситуация остается стабильной. На Приднепровском направлении, где враг пытался атаковать трижды, украинские морские пехотинцы имеют успех. Также враг дважды атаковал на Ореховском направлении, где их попытки закончились поражением. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Ситуация остается стабильной. Морские пехотинцы, если брать Приднепровское направление, имеют успех. Враг в очередной раз, понеся потери, был вынужден вернуться на свои позиции. Всего в нашей оперативной зоне за минувшие сутки около 80 личного состава потерял наш враг, половина из них - погибшими - сказал Плетенчук.

Он отметил, что оккупанты пробовали трижды атаковать на Приднепровском направлении - это Херсонщина, Крынки. Еще два из них были на Ореховском направлении, где попытки врага закончились поражением.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1140 военнослужащих.