Ситуація на півдні залишається стабільною, морські піхотинці мають успіх на Придніпровському напрямку - Плетенчук
Київ • УНН
Українські війська успішно відбили численні російські атаки на Придніпровському та Оріхівському напрямках, завдавши ворогу втрат.
На півдні України ситуація залишається стабільною. На Придніпровському напрямку, де ворог намагався атакувати тричі, українські морські піхотинці мають успіх. Також ворог двічі атакував на Оріхівському напрямку, де їх спроби закінчилися поразкою. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
Ситуація залишається стабільною. Морські піхотинці, якщо брати Придніпровський напрямок, мають успіх. Ворог вчергове, зазнавши втрат, був вимушений повернутися на свої позиції. Загалом в нашій оперативній зоні за минулу добу близько 80 особового складу втратив наш ворог, половина з них - загиблими
Він зазначив, що окупанти пробували тричі атакувати на Придніпровському напрямку - це Херсонщина, Кринки. Ще два з них були на Оріхівському напрямку, де спроби ворога закінчилися поразкою.
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За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу рф втратила 1140 військовослужбовців.