Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55081 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104686 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143045 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118236 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110381 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114373 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140300 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75257 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83697 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177754 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32524 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 12573 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 24632 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36254 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 16175 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 143046 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140300 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177754 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516460 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6034 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32524 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33053 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35199 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59157 перегляди
Актуальне
Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: на фронті вже 99 боїв, ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 14292 перегляди

На фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог здійснив 19 та 24 атаки відповідно.

На фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень з початку доби. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. На Торецькому напрямку ворог зосередив свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, ситуація контрольована. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 16 годину 8 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей. Сили оборони діють професійно та ефективно, завдають ворогу вагомих втрат. Загалом, від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Як повідомляється, ситуація за напрямками така:

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти три рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська та Стариці. Також противник скинув авіабомбу в районі Малих Проходів.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки, шість з цих боєзіткнень триває. Українські воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового та Діброви. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - триває. Крім того, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка оборонці української землі відбили атаку окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснюють три штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога відбито, одна - триває.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, зосередив свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, де відбулось вісім боєзіткнень, сім з цих атак досі тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 12 атак противника, сім атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогодні вже відбито 14 з 24 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили двічі атакували наші підрозділи, поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Лобкове.

На Придніпровському напрямку загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, за сьогодні вони здійснили три атакувальні дії, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Так, під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка. Також противник завдав одного авіаційного удару по території Курської області, застосувавши один КАБ.  

Генштаб: атаки рф боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони продовжуються, за місяць ще 250 випадків08.10.24, 13:37 • 11840 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
lyman-ukrainaЛиман, Україна
kurakhoveКурахове
kramatorskКраматорськ
chernihivЧернігів
sumyСуми
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35