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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте уже 99 боев, враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте уже 99 боев, враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:59  •  3569 просмотра

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На фронте зафиксировано 99 боевых столкновений с начала суток. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 19 и 24 атаки соответственно.

На фронте зафиксировано 99 боевых столкновений с начала суток. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. На Торецком направлении враг сосредоточил свои усилия в районах Торецка и Нелиповки, ситуация контролируется. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 16 часов 8 октября, пишет УНН.

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери. В общем, с начала суток произошло 99 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Как сообщается, ситуация по направлениям такова:

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты три раза осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска в районах Волчанска и Старицы. Также противник сбросил авиабомбу в районе Малых Проходов.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки, шесть из этих боестолкновений продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового и Дибровы. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три - продолжаются. Кроме того, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка защитники украинской земли отбили атаку оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики осуществляют три штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Две атаки врага отбиты, одна - продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, сосредоточил свои усилия в районах Торецка и Нелиповки, где произошло восемь боестолкновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 12 атак противника, семь атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодня уже отбито 14 из 24 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник четыре раза шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Богоявленки. Продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали наши подразделения, вблизи Роботино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Лобково.

На Приднепровском направлении захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за сегодня они совершили три атакующие действия, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Так, под ударами авиации оказались Ястребиное, Павловка, Турья, Хотень, Кондратьевка. Также противник нанес один авиационный удар по территории Курской области, применив один КАБ.

Генштаб: атаки рф боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны продолжаются, за месяц еще 250 случаев8 октября 2024, 10:37 • 8850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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