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"Головний лобіст Путіна": український посол вкотре розкритикував Шредера

Київ • УНН

 • 28594 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував заклик колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера про скасування російських санкцій і назвав останнього "головним лобістом президента РФ Володимира Путіна". Про це Мельник заявив у коментарі німецькому виданню Tagesspiegel, передає УНН.

"Головний лобіст Путіна": український посол вкотре розкритикував Шредера

Шредер був "головним лобістом президента Росії Путіна" у Німеччині, сказав Мельник.

"Існує не тільки прямий зв'язок, але і повна залежність між політичними заявами Герхарда Шредера з одного боку і його сумнівною "роботою" на замовлення Путіна з іншого", - підкреслив дипломат.

Мета заяв ексканцлера, на його думку, полягає у тому, щоб "зробити агресивну політику Москви у Федеративній Республіці соціально прийнятною".

Відзначається, що в опублікованому минулого тижня інтерв'ю Tagesspiegel, Шредер закликав припинити санкції проти Росії і підкреслив, що жоден російський президент не поверне Крим Україні.

У той же час, колишній канцлер захищав свою роботу для російських енергетичних компаній. Так, у 2005 році Шредер приєднався до оператора газопроводу "Північний Потік" у якості глави комітету акціонерів, а також очолив раду директорів подальшого проекту "Північний Потік-2".

З 2017 року колишній канцлер також є головою наглядової ради російської нафтової компанії "Роснефть". Тільки за цю діяльність Шредер повинен був отримати компенсацію у розмірі 600 тисяч доларів у 2019 році.

У той же час, за словами українського посла, і канцлер Ангела Меркель, і федеральні міністри Соціал-демократичної партії виступають за збереження російських санкцій. "Всі багаторічні зусилля Шредера з ослаблення санкцій були і залишаться марними. Будучи "троянським конем Путіна", містер Шредер все зіпсував", - зазначає Мельник.

Як повідомлялося в УНН, раніше посол України запропонував парі колишньому канцлеру ФРН Шредеру з приводу подальшої долі анексованого Росією Криму. Півострів ще за життя 76-річного німецького політика "неодмінно повернеться в лоно матері-України", заявив Мельник.

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