Глава Міненерго РФ заявив, що запустить "Північний потік - 2" до кінця 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Газопровід “Північний потік — 2” буде запущений до кінця 2020 року. Він може бути добудований судном “Академік Черський”. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в п’ятницю, 27 грудня, передає УНН із посиланням на DW.
Міністр зазначив, що “буде потрібно якийсь час” на додаткову підготовку судна. За даними сайту Marine Traffic, “Академік Черський” в даний момент знаходиться в порту Находки в Приморському краї. Йому знадобиться не менше місяця, щоб прибути до місця укладання труб.
Декількома днями раніше глава Об’єднаної суднобудівної корпорації РФ (ОСК) Олексій Рахманов заявив, що у Росії немає судів-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б завершити будівництво газопроводу. На думку глави ОСК, Росія зможе побудувати власний трубоукладач, проте на це буде потрібно до 6 років.
Необхідність знайти судно, здатне завершити укладання труб, виникло після прийняття США санкцій відносно фірм, що беруть участь в будівництві “Північного потоку — 2” і “Турецького потоку”. Штрафні заходи на адресу іноземних компаній, що надають кораблі для їх будівництва, закладені в оборонному бюджеті Сполучених Штатів на 2020 рік. Вони передбачають заборону на в’їзд в США для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни. Санкції вступили в силу 20 грудня, а через кілька годин швейцарська компанія Allseas призупинила участь в укладанні труб “Північного потоку — 2”.
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